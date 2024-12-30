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Gonca Vuslateri: 2024 bana annelik heyecanını yaşattı

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#Gonca Vuslateri#Didem Soydan#Emine Ün
Gonca Vuslateri: 2024 bana annelik heyecanını yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 17:40

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, önceki aksam bir markanın Nişantaşı Park Hyatt Maçka Palas’ta düzenlediği yeni yıl partisine kaldı.

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Gecede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vuslateri " 2024'ü geride bırakıp 2025'e giriyoruz bana '2024 size ne kazandırdı derseniz' kızım Asya'yı kucağıma alarak bana annelik heyecanını yaşattı. Birkaç gün tatil iyi gelecek. Set ortamından uzaklaşıp kızım Asya ile babamızın yanına gidip, 2025 yılına ailecek birlikte kutlayıp gireceğiz" dedi.

Gonca Vuslateri: 2024 bana annelik heyecanını yaşattı

Partiye Gonca Vuslateri, Asuman Dabak, Didem Soydan, Seray Kaya, Umut Eker, Emine Ün, Mahassine Merabet, Merve Aydın, Onur Büyüktopçu, Serenay Aktaş, Çiğdem Batur, Ayşe Özyılmazel, Zeynep Alkan gibi isimler katıldı.
Gonca Vuslateri: 2024 bana annelik heyecanını yaşattı

Partiyi Cenk Çimendere'nin sahibi olduğu Thinkerbee Experience Agency düzenledi.

 

 

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#Gonca Vuslateri#Didem Soydan#Emine Ün

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