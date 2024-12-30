Gonca Vuslateri: 2024 bana annelik heyecanını yaşattı

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Gecede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vuslateri " 2024'ü geride bırakıp 2025'e giriyoruz bana '2024 size ne kazandırdı derseniz' kızım Asya'yı kucağıma alarak bana annelik heyecanını yaşattı. Birkaç gün tatil iyi gelecek. Set ortamından uzaklaşıp kızım Asya ile babamızın yanına gidip, 2025 yılına ailecek birlikte kutlayıp gireceğiz" dedi.

