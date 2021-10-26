Golf tutkunları Kemer Country’de buluştu

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Hyundai, 22-24 Ekim tarihlerinde İstanbul Kemer Country Golf Club’da sporseverlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. İlk olarak 22 Ekim’de Junior kategorisi ile başlayan Hyundai Golf Cup, cumartesi ve pazar günleri de yetişkinler arasındaki rekabete sahne oldu. Toplam 14 kategoriden oluşan turnuvaya 200’den fazla sporcu katılırken, kupa töreni ise 24 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Hyundai Golf Cup 2021 Kadınlar A kategorisinde Özlenen Başoğlu birinci olurken Erkekler A kategorisinde ise Murat Şarsel zafere ulaştı.



Şinasi Numan- Jong Weon Choi-Yıldırım Demirören-Sangsu Kim-Ayhan Elmas

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim’e plaket takdim etti.