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Golf tutkunları Kemer Country’de buluştu

#Golf#Kemer Country Golf Kulübü#Turnuva
Golf tutkunları Kemer Country’de buluştu
Deniz BOY

Kemer Country Golf Kulübü’nde düzenlenen Hyundai Golf Cup, golf tutkunlarını bir araya getirdi. Renkli geçen turnuva, 200’den fazla sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

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Hyundai, 22-24 Ekim tarihlerinde İstanbul Kemer Country Golf Club’da sporseverlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. İlk olarak 22 Ekim’de Junior kategorisi ile başlayan Hyundai Golf Cup, cumartesi ve pazar günleri de yetişkinler arasındaki rekabete sahne oldu. Toplam 14 kategoriden oluşan turnuvaya 200’den fazla sporcu katılırken, kupa töreni ise 24 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Hyundai Golf Cup 2021 Kadınlar A kategorisinde Özlenen Başoğlu birinci olurken Erkekler A kategorisinde ise Murat Şarsel zafere ulaştı.

Golf tutkunları Kemer Country’de buluştu

Şinasi Numan- Jong Weon Choi-Yıldırım Demirören-Sangsu Kim-Ayhan Elmas

Oldukça heyecanlı geçen turnuva, sanat ve iş dünyasından ünlü isimleri de bir araya getirdi. Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören turnuvanın ödül törenine katılarak büyük heyecana ortak oldu.
Golf tutkunları Kemer Country’de buluştu

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim’e plaket takdim etti.


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#Golf#Kemer Country Golf Kulübü#Turnuva

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