MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriGöksel: Bahardan ümitliyim
GeriKeyif Göksel: Bahardan ümitliyim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 26.01.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Göksel: Bahardan ümitliyim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göksel: Bahardan ümitliyim
Abone Olgoogle-news

Geçen yıl Fethiye’ye yerleşen Göksel, bahar aylarında çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak özlemlerini dile getirdi.

Şarkıcı, bir zamanlar verdiği konserlerin rüyalarına girdiğini söyledi: “Şimdi burada kış, ben hâlâ Fethiye’deyim. Hava biraz serin, ara ara yağmur yağıyor, kuzuları pek görmüyorum. Burayı ne kadar sevsem de rüyalarımda konserde şarkı söylerken görüyorum kendimi. Neyse ki evimizde hep müzik var. Yani bende her şey yolunda. Ve bahardan ümitliyim, inanıyorum az kaldı. Özlediklerimize kavuşup yine sarılacağız.”

Göksel: Bahardan ümitliyim


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle