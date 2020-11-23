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Haber Giriş: 23.11.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Gökhan Türkmen dünya listelerinde

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Gökhan Türkmen dünya listelerinde
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Gökhan Türkmen’in 19 Kasım’da GTR Müzik etiketiyle yayınlanan “Romantik Albüm”ünde yer alan “Derdim” şarkısı Universal Music İngiltere “New Music Friday” çalma listesinde yer aldı.

İngiltere listesinin ardından Universal Music Hollanda ve ABD merkezi de her hafta yeni çıkan şarkıları ve albümleri sosyal medya hesaplarından tanıttığı “New Music Friday” paylaşımlarında sanatçının “Romantik Albümü” ne yer verdi.

 Tunç Çakır prodüktörlüğündeki albüm ve çıkış parçası “Derdim”in Murat Joker imzalı kısa film tadında klibi beğeni toplarken Gökhan Türkmen ve GTR Müzik uluslararası platformlardaki başarılarıyla dikkatleri çekiyor.

 

 

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