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Haber Giriş: 14.06.2021 - 09:34 | Son Güncelleme:

Gökçeada’da 2060 modeli aşk

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Gökçeada’da 2060 modeli aşk

ÖDÜLLÜ yönetmen Emre Kavuk’un yazıp yönettiği “Daha İyi Bir Yarın” filminin okuma provaları tamamlandı.

Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı’nın başrolleri paylaştığı filmde Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci, Nur Fettahoğlu, Özgür Emre Yıldırım, Zeynep Eronat, Onur Büyüktopçu ve Aslıhan Karalar rol alıyor. Filmin, çekimleri bugün Gökçeada’da başlayacak ardından MGX Film’e ait sanal prodüksiyon stüdyosunda devam edecek. Bir aşk distopyasını anlatan yapım, 2060 yılında geçecek, karakterlerse 1960’lı yıllara ait kostümler giyecek. Filmin hikâyesi ise şöyle; sevgilisinin terk ettiği Ozan, yaşamını sonlandırmaya karar verir. Fakat merkez ofis, bunun mümkün olmadığını çünkü kendisine âşık birinin olduğunu söyler.

Gökçeada’da 2060 modeli aşk

 

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