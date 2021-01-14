MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriGökçe Bahadır müzikali bekliyor
GeriKeyif Gökçe Bahadır müzikali bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 14.01.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır müzikali bekliyor

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Gökçe Bahadır müzikali bekliyor
Abone Olgoogle-news

Gökçe Bahadır önceki gün Etiler’deydi. Bir kafeden pasta alan oyuncu, aracına binmeden önce gazetecilerle sohbet etti.

“2020 zor ve karmakarışık bir yıl oldu. 2021 hepimiz için umut olsun” diyen ünlü oyuncuya gündemindeki projeler soruldu.

En son “İzmir’in Kızları Müzikali”nde yer alan Bahadır, müzikalle ilgili görüşmeye gittiğini belirterek “Dönüş yapılmasını bekliyoruz.

Her şey düzeldiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Gökçe Bahadır müzikali bekliyor


False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle