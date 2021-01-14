Gökçe Bahadır müzikali bekliyor

“2020 zor ve karmakarışık bir yıl oldu. 2021 hepimiz için umut olsun” diyen ünlü oyuncuya gündemindeki projeler soruldu.



En son “İzmir’in Kızları Müzikali”nde yer alan Bahadır, müzikalle ilgili görüşmeye gittiğini belirterek “Dönüş yapılmasını bekliyoruz.



Her şey düzeldiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.





