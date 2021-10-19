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Gezgin'in gözünden 'Uygarlaşan İştah'

#İsmail Gezgin#Uygarlaşan İştah#Kitap
Gezginin gözünden Uygarlaşan İştah

Atalarımız ne yiyordu? Besinlerini ilk kez ne zaman pişirdiler? Et yemek ile ataerkil şiddet arasında bir ilişki var mı? İçinde bulunduğumuz uygarlık bir buğday ve ekmek uygarlığı mı? Yaşam ne zamandan bu yana ekmek kavgasına dönüştü? Antikçağın sofralarında neler vardı? Ne yiyorsan o musun yoksa neysen onu mu yiyorsun? Zenginin şöleninden, fakirin ekmeğine kadar sınıfsal sofra savaşları...

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İsmail Gezgin’in Uygarlaşan İştah (Atalarımız Nasıl Besleniyordu) adlı kitabında bu konular üzerinde yoğunlaşıyor

Gezgin'in milyonlarca yıllık insan-besin ilişkisi üzerine yoğunlaştığı bu çalışmada, atalarımızın ne yediğinden başlayarak buğday uygarlığına, ilk evcil tohumlardan hayvan yemeye, antikçağın ataerkil şölenlerinden lezzet tüccarlarına, yemeğin iktidarla doğrudan bağına, farklı çağlardan geçerek ve türlü türlü sofralara konuk olarak tanıklık ediyoruz.

Uygarlaşan İştah, Redingot Kitap tarafından okura sunuluyor.

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#İsmail Gezgin#Uygarlaşan İştah#Kitap

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