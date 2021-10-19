Gezgin'in gözünden 'Uygarlaşan İştah'

İsmail Gezgin’in Uygarlaşan İştah (Atalarımız Nasıl Besleniyordu) adlı kitabında bu konular üzerinde yoğunlaşıyor
Gezgin'in milyonlarca yıllık insan-besin ilişkisi üzerine yoğunlaştığı bu çalışmada, atalarımızın ne yediğinden başlayarak buğday uygarlığına, ilk evcil tohumlardan hayvan yemeye, antikçağın ataerkil şölenlerinden lezzet tüccarlarına, yemeğin iktidarla doğrudan bağına, farklı çağlardan geçerek ve türlü türlü sofralara konuk olarak tanıklık ediyoruz.
Uygarlaşan İştah, Redingot Kitap tarafından okura sunuluyor.