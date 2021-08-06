Genç yazar Kayalı'dan Kamburuma üç sebep

Bilgi Kültür Sanat Yayınları tarafından okura sunular kitapta Kayalı'nın yedi tane öyküsü yer alıyor.

Mizanh ile hüznü harmanlayan Kamburuma Üç Sebep, Kayalı'nın metinlerde yaptığı biçimsel kelime oyunlarıyla da dikkat çekiyor.

Kayalı'nın, Kamburuma Üç Sebep adlı öykü kitabının, on binin üzerinde kullanıcının farklı kategorilerde oy kullandığı Kayıp Rıhtım sitesinin düzenlediği ankette “Yılın En İyi Yerli Öykü Kitabı” ödülünün sahibi olduğunu da hatırlatalım.

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