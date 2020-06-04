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Haber Giriş: 04.06.2020 - 17:43,Son Güncelleme:

"Genç Objektif" yarışmasının jürisine yönetmen Reis Çelik başkanlık edecek

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"Genç Objektif" yarışmasının jürisine yönetmen Reis Çelik başkanlık edecek
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16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen "Genç Objektif" yarışmasının jürisi belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen festival, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bu yıl ilk defa online gerçekleştirilecek.

Yarışmaya katılan tüm eserleri değerlendirmeye alarak aralarından 100 eseri seçecek olan ön jüri, fotoğraf ve video sanatçısı Furkan Üstel, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Kültür-Sanat Direktörü Perihan Yücel ve fotoğraf sanatçısı, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sefa Çeliksap'tan oluşuyor.

Yönetmen ve senarist Reis Çelik başkanlığındaki ana jüride ise fotoğraf sanatçısı Cem Talu, yönetmen ve senarist Ceylan Özgün Özçelik, görüntü yönetmeni Uğur İçbak ve oyuncu Zeynep Çamcı yer alıyor.

Jüri tarafından seçilecek 50 fotoğraf kitap olarak basılacak. Yarışmanın birincisi, "Filmimin Hikayesi" adlı kısa film atölyesine katılarak sinema sanatının inceliklerini uygulamasıyla öğrenme fırsatı bulurken, aynı zamanda film çekebilecek. Birinciye ayrıca DSLR fotoğraf makinesi hediye edilecek.

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefiyle hayata geçirilen yarışmaya 8-13 yaş grubundaki çocuklar katılabilecek.
Yarışmaya "https://cocukfestivali.tursak.org.tr/cocuk" adresinden 12 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek.

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