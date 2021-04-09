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Haber Giriş: 09.04.2021 - 08:44 | Son Güncelleme:

Genç kadınlara ilham olduk

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Genç kadınlara ilham olduk

Ünlü model Tülin Şahin, başarılı kadınları ağırlayan Genç Müslüman Kadınlar Zirvesi’ne katıldı.

Şahin, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından gerçekleştirilen zirvede “Medyada Genç Kadınların Gücü” panelinin moderatörlüğünü üstlendi. Dünyanın sayılı Müslüman modellerinden biri olan Şahin’in yönettiği panel, Kanada televizyonlarının ilk başörtülü spikeri Ginella Massa, ödüllü film yapımcısı Ala Hamdan, Dubai’de yaşayan gazeteci Farah Yasmine’i ağırladı.

Genç kadınlara ilham olduk

Şahin, başarı hikâyeleriyle ilham veren kadınlarla tanışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi: “Hikâyeleriniz gerçekten çok etkileyici. Bu akşam sizlerle burada olmaktan dolayı gurur duydum. Umarım yeni başarı hikâyeleriyle genç kadınlara ilham vermeye devam edersiniz.” 56 ülkenin üye olduğu ICYF, 18-35 yaş arası 600 milyon genç için çalışmalar yürütüyor.

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