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Haber Giriş: 24.06.2020 - 09:14,Son Güncelleme:

“Gelincik”in ilk teaser’ı yayınlandı

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“Gelincik”in ilk teaser’ı yayınlandı
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Orçun Benli’nin yeni filmi “Gelincik”in ilk teaser’ı yayınlandı.

Senaryosunu Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar’ın yazdığı, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı filmin çekimleri, COVID-19 salgını nedeniyle sağlık önlemleri alınarak geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 90’lı yıllarda geçen filmin oyuncu kadrosunda Hande Doğandemir, Bülent Emrah Parlak, İnan Ulaş Torun, Nilperi Şahinkaya, Eray Özbal, Mehmet Ali Kaptanlar ve Yıldırım Bayazıt da var.

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