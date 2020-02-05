Geleceğin sinemacıları

Jüri yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında; TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, yapımcı Bulut Reyhanoğlu, oyuncu Damla Sönmez, Doç. Dr. Özgü Yolcu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat’tan oluşuyor.

Ön başvurular TÜRSAK’ın internet sitesinden 9 Mart’a kadar yapılacak. Yarışma sonunda 10 projeye 6 bin TL maddi destek ve post-prodüksiyon yardımı sunulacak.