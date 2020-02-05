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Haber Giriş: 05.02.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Geleceğin sinemacıları

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Geleceğin sinemacıları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle 17. kez düzenlenen “Geleceğin Sineması”nda dereceye girecek filmleri seçecek jüri üyeleri belli oldu.

Jüri yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında; TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, yapımcı Bulut Reyhanoğlu, oyuncu Damla Sönmez, Doç. Dr. Özgü Yolcu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat’tan oluşuyor.
Ön başvurular TÜRSAK’ın internet sitesinden 9 Mart’a kadar yapılacak. Yarışma sonunda 10 projeye 6 bin TL maddi destek ve post-prodüksiyon yardımı sunulacak.

 

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