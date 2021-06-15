Geleceğimin Sorumluluğu; Yaşama Sanatı'nda ödüller üreten gençlere

“NYSA Antik Kenti” projesiyle Ege Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Ayten Betül Yumak ve Emre Öner birinci oldu.

Biruni Üniversitesi, Tıbbi Laboratuvar ve Teknikleri Bölümü öğrencisi Muharrem Yılmaz, bestesi “Var Oldukça Değerlisin” ile ikinciliği elde etti.

ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nigar Afandiyeva da “Çevre ve Geri Dönüşüm” projesiyle üçüncü seçildi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?