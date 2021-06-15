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Haber Giriş: 15.06.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Geleceğimin Sorumluluğu; Yaşama Sanatı'nda ödüller üreten gençlere

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Geleceğimin Sorumluluğu; Yaşama Sanatı'nda ödüller üreten gençlere

Gençler İçin İyilik Derneği tarafından üreten düzenlenen “Geleceğimin Sorumluluğu; Yaşama Sanatı” yarışmasında sonuçlar açıklandı.

 “NYSA Antik Kenti” projesiyle Ege Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Ayten Betül Yumak ve Emre Öner birinci oldu.

Biruni Üniversitesi, Tıbbi Laboratuvar ve Teknikleri Bölümü öğrencisi Muharrem Yılmaz, bestesi “Var Oldukça Değerlisin” ile ikinciliği elde etti.

ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nigar Afandiyeva da “Çevre ve Geri Dönüşüm” projesiyle üçüncü seçildi.

Geleceğimin Sorumluluğu; Yaşama Sanatında ödüller üreten gençlere

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