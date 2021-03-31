 Geçmiş, günümüzde yaşıyor

Nostaljik Sokak’taki tarih dolu yolculuğa, müzenin farklı bölümlerinde sergilenen ve bölüm koleksiyonlarını destekleyecek şekilde gerçeğe uygun olarak tasarlanan canlandırmalar da eşlik ediyor. İşte onlardan bazıları:

Kuşatma Altında Aşk film seti, Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatan balıkçı barınağı, içerisinde Tersane’nin orijinal hızarının da yer aldığı bir marangozhane, Kosta Usta'nın motor tamir atölyesi ziyaretçilerin görebileceği bölümler arasında. Artık geçmişte kalan ayakkabı tamircilerinin 100 yıl önceki örneklerini yansıtan bir dükkan ile Haliç'in emektarı olan sandallar da müzede ziyaretçilerini bekliyor.

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