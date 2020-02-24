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Haber Giriş: 24.02.2020 - 16:10,Son Güncelleme:/

Gaziosmanpaşa’da moda rüzgarı

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Gaziosmanpaşa’da moda rüzgarı
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Bu yıl modacı Hacere Orhan tarafından ilk kez düzenlenen ve 3 gün süren Gaziosmanpaşa Qubbe Life Fashion Week önceki gün sona erdi. Türkiye'nin üretici firmalarının ve modacılarının katıldığı etkinlik 3 gün boyunca Gaziosmanpaşalıların yoğun ilgisini gördü.

Fashion Week’te en konuşulan defile, modacı Hacere Orhan’ın yanıt duvaklı gelin defilesi oldu. Defilede Yağmur Ayaz, Açelya Kartal, Seviye İkbal Tulgar gibi tanınmış 25 model podyuma çıktı. Defilenin finalinde yangın teması işlendi. Yangın sebebiyle kaybolan ve yıkılan hayatlardan esinlenerek oluşturulan koleksiyonun final gelinliği ise yanık duvaklı gelindi. Yanık bir duvak ile sahneye çıkan Yağmur Ayaz izleyenlerce alkışlandı.

 

 

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