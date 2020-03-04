Gazino geceleri yeniden canlanıyor

Eski zamanların tadı damaklarda kalan yemekli ve müzik dolu gazino geceleri Kerki Solfej ile yeniden canlanıyor. İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Malatya ve Denizli’de gerçekleşecek olan gazino gecelerinde konuklar, ünlü sanatçıların şarkı ve şovlarıyla da eğlenceli vakit geçirecek.

Kerki Solfej’in Gazino Geceleri Programı

7 Mart Cumartesi Selami Şahin Kaya Termal İzmir

13 Mart Cuma Ayta Sözeri Gaziantep Divan

14 Mart Cumartesi Ayta Sözeri Adana Hilton

28 Mart Cumartesi Sibel Can Ankara Sheraton

3 Nisan Cuma Selami Şahin Konya Grand Otel

3 Nisan Cuma Seda Sayan Kaya Termal İzmir

4 Nisan Cumartesi Ayta Sözeri Kayseri Wyndham

5 Nisan Pazar Ayta Sözeri Malatya Anemon

10 Nisan Cuma Ayta Sözeri Denizli Anemon

17 Nisan Cuma Seda Sayan Bursa Sheraton

18 Nisan Cumartesi Sibel Can Kaya Termal İzmir