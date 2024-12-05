Gala Tadında Söyleşi

Haberin Devamı

Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen 4. Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nin programında 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' filminin gösterimi ve soru-cevap bölümü Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Nusret Avcı: "Yeni filmi bir an önce bekliyoruz"

Yüksek katılımın görüldüğü gösterimin ardından yönetmen ve film ekibi izleyicilerin sorularını cevapladı. İzleyiciden gelen bir soru üzerine filmin destekçisi Nusret Avcı "Gökçeada'da çekilen filmden adadaki herkes çok memnun. Yönetmen Ceyhan Kandemir'den yeni filmini ada halkı olarak bir an önce bekliyoruz" dedi.



Bir başka soru üzerine ise filmin oyuncu ve yapımcılarından Cansu Özdenak şunları söyledi: "Ceyhan Kandemir’in hikayelerinden yola çıkarak Nafise Laleh’in yazdığı senaryoda; özellikle Gökçeada’nın eşsiz doğal güzellikleri ve sakin atmosferi, filmin görsel dilini zenginleştirirken; köksüzlük, kimlik arayışı gibi evrensel temalara filmde yer verilmesi izleyiciyi derinlemesine düşündürüyor. Film, hem yerel bir coğrafyanın kültürel dokusunu yansıtıyor hem de evrensel insan deneyimlerine dair önemli sorular soruyor."