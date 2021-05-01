Futbolculardan destek geldi

Ali471, “Hadi Gel Gezelim” adlı şarkısını “Hadi Gel Coşalım” olarak yeniden düzenleyerek seslendirdi. Mesut Özil, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, İrfan Kahveci, Caner Erkin gibi Türk futbolcular şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaşarak rap’çiye destek verdi. Ali471, “Mesut Özil’e çok teşekkür ederim, şarkıma yaptığım düzenleme ile ilgili en büyük motivasyon kaynağım kendisi oldu” dedi.

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