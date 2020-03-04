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Haber Giriş: 04.03.2020 - 17:08,Son Güncelleme:/

Funda Arar'dan dijital İstanbul turu

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Funda Arar'dan dijital İstanbul turu
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Funda Arar, geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturduğu 13'üncü albümü 'Doldur Yüreğimi'nin ilk klibini sevenlerinin beğenisine sundu. 'Doldur Yüreğimi' isimli şarkıya çekilen klibin yönetmenliğini Murat Joker yaptı.

Orion Stüdyoları’nda gerçekleşen çekimlerde ekip, 5 bin 343 km2’lik İstanbul'u stüdyoya sığdırdı. Çekim öncesi İstanbul'un çeşitli noktaları gezerek elde edilen görüntüler, çekimlerde özel bir projeksiyon sistemiyle Arar'ın arkasına yansıtıldı. Bu teknikle Arar, Galata'dan Belgrad Ormanı'na kadar şehrin bir çok noktasını gezdi. 'Doldur Yüreğimi' DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

 

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