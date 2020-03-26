Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:49,
Funda Arar ve ailesinin karantina günleri! 'Kitap,müzik, oyun'
Funda Arar, eşi Febyo Taşel ve oğlu Aras’la yaşadığı evde karantina günlerini anlattı.
“Bol bol kitap okuyor, müzik dinliyoruz. Hijyene de çok dikkat ediyoruz tabii. Aslında hayatımızda şöyle bir değişiklik oldu; birlikte daha çok vakit geçirme fırsatı bulduk. Birlikte oynamak, aktiviteler yapmak oğlumuzun çok hoşuna gidiyor. Bu süreçte özgürlüğün önemini de anladık. Bunlardan ders çıkarmalıyız. Dünyaya, bütün canlılara daha iyi davranmalıyız.”
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