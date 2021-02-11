MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriFuat Güner: O konseri unutamadım
GeriKeyif Fuat Güner: O konseri unutamadım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 11.02.2021 - 08:18 | Son Güncelleme:

Fuat Güner: O konseri unutamadım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fuat Güner: O konseri unutamadım
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Selçuk Yöntem ve MFÖ grubunun üyesi Fuat Güner, “Sahne Tozu Yutanlar” adlı YouTube programı için bir araya geldi.

Pandemi sürecinden bahseden Fuat Güner, “Yaklaşık 10 aydır sokağa çıkamıyoruz. Bizim yaştakiler için biraz daha zor oldu. Evladıma sarılamaz hale geldim” diye konuştu.

Pandemi döneminde spora başladığını açıklayan Yöntem ise “Pandeminin aslında bana çok yararı oldu. İkinci aydan sonra düzenli spor yapmaya başladım. Bugüne kadar hayatımda bu kadar düzenli spor yapmamıştım” dedi.

Fuat Güner: O konseri unutamadım

Yöntem, Güner ile ilgili bir anısını da paylaştı: “1968’de MFÖ’nün bir konserini izledim. O konser için para biriktirdim. Konsere girdim. Dönüşte Taksim’den Fatih’e dolmuş kalkıyor, 125 kuruş. Benim de 120 kuruşum var. Şoföre gidip ‘5 kuruşum yok’ diyemedim. Taksim’den Fatih’e kadar yürüdüm. Unutamadığım bir konserdir.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle