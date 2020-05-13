Friends'in çekimleri yaz sonuna kaldı

Salgın nedeniyle dizinin eski kadroyu bir araya getiren özel bölümünün çekiminin yaz sonunda tamamlanacağı belirtildi. 90'lı yılların efsane dizisinin bu özel bölümünü yeniden izlemek isteyen hayranlarının biraz daha beklemesi gerekecek.

HBO Max kanalında yayınlanacak olan Friends özel bölümünün tam kadrosu, 27 Mayıs tarihinde düzenlenecek lansmanda da izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin yapımcı şirketinin yöneticisi Bob Greenblatt, “İlk başta dizilerin en fazla bir ya da iki ay erteleneceğini düşündük ve şimdi bundan çok daha uzun sürecek gibi görünüyor. Yıldızlar bir araya gelebilirse ve umarım üretime geri dönebilirsek, bu bölümün yaz sonuna kadar tamamlanmasını sağlayacağız. Büyük bir canlı kitleye sahip olmanın bir değeri olduğunu düşünüyoruz. Bu altı harika arkadaşın bir araya gelmesini deneyimledik ve bunu sadece kendi evlerinden yaptıkları bir çağrıyla harcamak istemedik” dedi.

Gerekli olduğu taktirde dizinin online olarak yayınlanmasının gündemde olduğu da belirtildi.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry ve Lisa Kudrow'un başrolleri paylaştığı senaryosuz özel bölüm, Warner Bros Studio'daki orijinal Friends seslendirme sahnesi olan Stage 24'te gerçekleşecek.