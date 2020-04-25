Frida Kahlo evi sanal erişime açıldı! Frida Kahlo kimdir?

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun 1907'nin sıcak bir yaz günde doğduğu Meksika'nın başkenti Mexico City'deki evi, online ziyaretçilere açıldı. Casa Azul adı verilen evde Frida, 19 yaşında geçirdiği ciddi bir trafik kazasının ardından buraya geri döndü.Kazadan bir ay sonra hastaneden çıkan Kahlo, ailesinin teşviki ile sıkıntı ve acıdan kaçmak için resim yapmaya başladı. Yatağının tavanındaki aynaya bakarak oto-portreler yaptı. İlk otoportresi, "Kadife Elbiseli Otoportre"'dir. Frida'nın bağı bu evle hiç kopmadı. 1929'da arkadaşı Tina Modotti aracılığıyla 'Meksikalı Michelangelo' olarak anılan ünlü ressam Diego Rivera ile evlenince bu evde ayrıldı. Boşandılar, yeniden evlendiler derken, 1940'da Diego tekrar Casa Azul'a dönen Frida'nın yanına taşındı. 14 yıl bu evde yaşamalarının ardından Frida yine bu evde hayatını kaybetti. FRİDA KAHLO'NUN BU EVİNİ GEZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FRİDA KAHLO KİMDİR?

1907 yılında doğan ve 6 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle bir bacağını tam olarak kullanamayan Frida Kahlo, 18 yaşında geçirdiği trafik kazasından sonra da 32 defa ameliyat oldu. Ailesinin teşviki ile sıkıntı ve acıdan kaçmak için resim yapmaya başlayan Kahlo'nun bir bacağı yıllar sonra kangren nedeniyle kesildi.

Resimlerinde acı ve kesin gerçekliği yansıtırken Meksika kültürü ve devrimci ulusal kimliğini tuvale taşıyan Kahlo, sürrealist olarak değerlendirilse de kendisinin sürrealizmi reddettiği biliniyor. Sanatçının resimlerinin 55 kadarı otoportreden oluşuyor.

Sanatçı New York'taki ilk sergisini sağlığında 1938’de sürrealist resmin öncü isimlerinden dostu Andre Breton’un desteğiyle açmıştı.