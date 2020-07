‘Frekans’ sanatseverlerle buluştu

Sanatçılar serginin konsepti olan ‘’Frekans’ı’’ kendi yorumlarıyla meydan getirdiler. Yoğun ilgi ile karşılaşan sergide birbirinden özgün eserler yer alıyor. Sanatsal üretimlerini lirik soyutlamalar olarak ortaya çıkaran Yasemen Latife Ayvaz, bazen soyut lekesellik içinde bir manzarayı ya da şehir görüntüsünü, bazen de kent, insan, yaşam üçgeninde renklerin, dokuların ve katmanların, kültürel, etnik ve toplumu var eden değerlerle harmanlanmasını, onlardan izler ve detaylar barındırmasını, ayrıca tüm bu gerçekliklere sanatsal bakış açısı ile yüklediği anlamları sanatseverler ile buluşturuyor.





Yasemen Latife Ayvaz: “Sanatseverlerin içsel duygularına ulaşmaya çalışıyorum.’’Boşnak asıllı sanatçının, yeni kuşak çağdaş ressam olarak renk ve kent kavramlarını sorguladığı sanatsal üretimleri, kaos ve karmaşa içinde yer alan kentte, gözden kaçan, farkına varamadığımız detaylarda, duvar yüzeylerinde, bir teknenin kabarmış boyasında, ağaçta, taşta ya da herhangi bir objenin üzerindeki lekelerde hayat buluyor. Sanatçı için renk, boya, malzeme dışında resim yapılacak her yüzey ya da resmi yapılacak her detay önemli bir yer tutarken, deneysellik te vazgeçilmez bir süreci kapsadığın ve her rengin bir frekansı olduğunu düşünüyorum.’’ dedi

Sanatçı Hamza Arslan ise: ‘’Taşların frekansları vardır. Bu frekanslar insan psikolojisine etki eden özellikleriyle son yıllarda oldukça fazla araştırmanın temel konusu olmuş, insan üzerindeki etkilerine dikkat çekilmiştir.Taşların farklı çeşitleri gerek psikoloji gerekse de alternatif tıp alanında iyileştirici güce sahip olduğunu düşünüyor ve bu sergide bunu yorumlamaya çalıştım ’’dedi







Sanatseverler galeriyi gezdikten sonra bir heykelin yapımında katkıda bulunacak. Sanatseverler galeriyi gezdikten sonra çıkışta bulunan bir taşı bir heykeltraş gibi işleyecek.100' lerce sanatsever bunu yaptığında sergi sonunda bir eser meydana gelecek.Bu eser sergi sonunda satılacak ve bir yardım vakfına bağışlanacak. Emeği geçen tüm sanatseverlere satış sonrası bu konuda hakkında bilgi verilecek.

Sergi her gün saat 10.00- 22.00 arası açık kalacak.