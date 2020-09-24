Fransız 'Muallim' görücüye çıkıyor

Basın toplantısına filmin oyuncuları Melih Selçuk, Sevtap Özaltun, Ruhi Sarı, Halit Karaata, Yiğit Çelebi, Barış Hayta, Hakan Karaman, Uğur Arslanoğlu, Mustafa Yeşilbudak, Berat Arabacı, Ayaz Gülşen, filmin yönetmeni Müslim Şahin ve filmin yapımcısı CY Grup Medya kurucusu Halit Arabacı katıld

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan filmin yönetmeni Müslim Şahin “Biz bu filmde kimliğine yabancılaşma meselesi üzerine yoğunlaştık. 'Birbirlerinden çok farklı düşüncedeki insanları bir araya getirirsek ne olur?' sorusundan yola çıktık. Ve Fransız 'Muallim' ortaya çıktı” diye konuştu. Plato ortamından ziyade gerçek ortamları kullanmak istediğini dile getiren Şahin “Filmin büyük bir bölümünü Manisa’nın Kula ilçesi'nde çektik. Orada pek çok mekanı bir arada bulduk. Pandemi ortamında şehir dışında bir dönem işi yapmak hiç kolay değildi. Ama hem oyuncularımızın, hem ekibimizin özverili çalışmaları ve yapımcımızın özel gayretleriyle filmi tamamlamış olduk. Önce festivallerde filmimizi gösterip sonra sinemalarda vizyona girmeyi planlıyoruz" dedi.







ZORLU BİR SERÜVEN KEYİFLE BİTTİ

Filmde Hasan karakterine hayat veren Ruhi Sarı "Bizim için yorucu bir süreçti. Sağlam bir ekiple çalıştık. Film bizden çıktı. Şimdi yönetmenimizin ellerinde. Sonrasında seyircisine emanet olarak vizyondaki yerini alacak. Umarım seyirci de bu emaneti güzel karşılar. Zorlu bir serüveni keyifle bitirdik diye düşünüyorum" dedi.

Filmde Rabia karakterini canlandıran Sevtap Özaltun "Filmi sabırsızlıkla bekliyorum. Pandemi sürecinde çalışmak hepimizi zorladı. Her şeye rağmen huzurla çalıştık. Çok duyarlı, vatanını milletini seven herkesin derdine derman olmaya çalışan bir karakteri canlandırdım" dedi.

Filmde Muallim Ali karakteri ile beyazperdede seyirci karşısına çıkacak olan Melih Selçuk ise "Benim karakterim de vatanını seviyor ama başka bir gözle seviyor. Muallim, farklı açılardan baksalar bile yine aynı yere bakan insanların hikayesi" diyerek filmdeki karakterini anlattı.

TRT ortak yapımcılığında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen ‘MUALLİM’ filminin sinemaseverleri zaman yolculuğuna çıkaracak hikayesiyle Kasım 2020’de vizyona girmesi planlanıyor.

"YAVUZ SULTAN SELİM" GELİYOR

Yapımcı Halit Arabacı'dan yeni film müjdesi:

"Yavuz" filmini çekeceğiz...

"Muallim" filmi ile ilk kez uzun metraj bir sinema filminin yapımcılığını üstlenen CY Grup Medya kurucusu Halit Arabacı basın mensuplarının "Yeni projeleriniz var mı?" sorusu üzerine "Sektöre böyle bir filmle girmiş olmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonra da tasarladığımız projelerimiz var. Buradan isim verebileceğim en büyük projemiz Yavuz Sultan Selim'in hayatını konu alan "YAVUZ" filmi... Şimdiye kadar hiç yapılmamış bir iş olacağını düşünüyorum. Çok büyük bir prodüksiyon için hazırlık yapıyoruz. Yurtdışından oyuncularla da görüşme aşamasındayız. 2023'te izleyici karşısına çıkmayı planlıyoruz" diyerek "YAVUZ" filmini çekeceklerini de duyurdu...