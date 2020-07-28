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Haber Giriş: 28.07.2020 - 08:54,Son Güncelleme:

Fransa heyecanı

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Fransa heyecanı
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Model Simge Ünal, pandemi sonrası ‘Yeni Normal’ ile birlikte çalışmalarına start verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle podyumlardan uzak kalan ünlü model Simge Ünal, eylül ayında Fransa’da düzenlenecek defileye hazırlanıyor. Birbirinden ünlü modellerin podyumda yürüyeceği defilede boy gösterecek olan Simge Ünal, “Şu an uçuşların açılmasını bekliyoruz. Planlanmış işlerimiz var fakat pandemi nedeniyle gidemiyoruz. Podyumda yürümeyi çok özledim” dedi.

Fransa heyecanı
Şimdilerde Ege sahillerinde tatil yapan Ünal, sınır kapıları açılır açılmaz yurtdışına uçacak.

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