Fransa heyecanı
Model Simge Ünal, pandemi sonrası ‘Yeni Normal’ ile birlikte çalışmalarına start verdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle podyumlardan uzak kalan ünlü model Simge Ünal, eylül ayında Fransa’da düzenlenecek defileye hazırlanıyor. Birbirinden ünlü modellerin podyumda yürüyeceği defilede boy gösterecek olan Simge Ünal, “Şu an uçuşların açılmasını bekliyoruz. Planlanmış işlerimiz var fakat pandemi nedeniyle gidemiyoruz. Podyumda yürümeyi çok özledim” dedi.
Şimdilerde Ege sahillerinde tatil yapan Ünal, sınır kapıları açılır açılmaz yurtdışına uçacak.
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