Frankfurt’ta 3 Türk oyunu

“Plastik Aşklar”, “Bir Garip Orhan Veli” ve “Kürk Mantolu Madonna” oyunları Volksbühne Frankfurt’ta seyirciyle buluştu. “Plastik Aşklar”da usta oyuncu Oya Başar ile Begüm Birgören aynı sahneyi paylaştı. Sabahattin Ali’nin en çok bilinen eserlerinden “Kürk Mantolu Madonna”nın tiyatro uyarlanması ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye koyuldu. Festival, bugün sona erecek.

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