MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriFrankfurt’ta 3 Türk oyunu
GeriKeyif Frankfurt’ta 3 Türk oyunu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 08.09.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

Frankfurt’ta 3 Türk oyunu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Frankfurt’ta 3 Türk oyunu

Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk eden 7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nde önceki gün 3 önemli oyun sahnelendi.

Plastik Aşklar”, “Bir Garip Orhan Veli” ve “Kürk Mantolu Madonna” oyunları Volksbühne Frankfurt’ta seyirciyle buluştu. “Plastik Aşklar”da usta oyuncu Oya Başar ile Begüm Birgören aynı sahneyi paylaştı. Sabahattin Ali’nin en çok bilinen eserlerinden “Kürk Mantolu Madonna”nın tiyatro uyarlanması ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye koyuldu. Festival, bugün sona erecek.

Frankfurt’ta 3 Türk oyunu

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi