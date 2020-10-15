'Flaşbellek' Cinemed Montpellier Film Festivali'nde yarışacak

Yönetmen, senarist ve yazar Derviş Zaim'in Suriye savaşı ile ilgili yeni filmi "Flaşbellek", Fransa'nın seçkin ve köklü festivalleri arasında kabul edilen "Cinemed Montpellier Film Festivali"nde yarışacak.

Fransa'nın Montpellier kentinde 16-24 Ekim tarihleri arasında bu yıl 42. kez düzenlenecek festivalin ana yarışmasında yerini alacak alan film, festival kapsamında ilk kez 16 Ekim'de seyirci karşısına çıkacak.

Festivalde ayrıca İsrail, İtalya, Fransa, Belçika, Sırbistan, Filistin, Almanya, Portekiz, Yunanistan, Cezayir yapımı ve ortaklığı ile üretilmiş filmler yer alıyor.

Film hakkında

Yönetmenliğini ve senaristliğini Zaim'in yaptığı filmin çekimleri, Konya ve Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Filmde uluslararası kariyerleriyle dikkat çeken Filistin ve Suriyeli başarılı oyuncular Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat'ın yanı sıra Suriye savaşında yurtlarını, ailelerini kaybeden genç oyuncular rol aldı.

Filmin görüntü yönetmenliğini ise Andreas Sinanos üstlenirken, kurgusunu Aylin Zoi Tinel, müziğini ise Marios Takoushis hazırladı.