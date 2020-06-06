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Filmlerini George Floyd'a adadı
İmzasını attığı 12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave) Shame ve Hunger gib filmlerle tanınan yönetmen Steve McQuuen, yeni projelerini ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını yitiren George Floyd'a adadı.
McQuuen'in bu çalışmaları Cannes Film Festivali seçkisinde yer alıyor.
Steve McQueen yaptığı açıklamada " "Bu filmleri George Floyd'a, ABD, İngiltere ve diğer yerlerde öldürülen, görülen veya görülmeyen diğer tüm siyah insanlara ithaf ediyorum. Büyük ağaç sizseniz, biz küçük baltayız” dedi.
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