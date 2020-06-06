Filmlerini George Floyd'a adadı

McQuuen'in bu çalışmaları Cannes Film Festivali seçkisinde yer alıyor.

Steve McQueen yaptığı açıklamada " "Bu filmleri George Floyd'a, ABD, İngiltere ve diğer yerlerde öldürülen, görülen veya görülmeyen diğer tüm siyah insanlara ithaf ediyorum. Büyük ağaç sizseniz, biz küçük baltayız” dedi.