MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriFilmlerini George Floyd'a adadı
GeriKeyif Filmlerini George Floyd'a adadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 06.06.2020 - 14:35,Son Güncelleme:

Filmlerini George Floyd'a adadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Filmlerini George Floyd'a adadı
Abone Olgoogle-news

İmzasını attığı 12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave) Shame ve Hunger gib filmlerle tanınan yönetmen Steve McQuuen, yeni projelerini ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını yitiren George Floyd'a adadı.

McQuuen'in bu çalışmaları Cannes Film Festivali seçkisinde yer alıyor.

Steve McQueen yaptığı açıklamada " "Bu filmleri George Floyd'a, ABD, İngiltere ve diğer yerlerde öldürülen, görülen veya görülmeyen diğer tüm siyah insanlara ithaf ediyorum. Büyük ağaç sizseniz, biz küçük baltayız” dedi.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle