Filiz Cercis' ten Fantastik Film Projesi

Genç oyuncu son korku filminden hemen sonra Onur Aldoğan'ın yazıp yönettiği ve birçok ünlü oyuncunun da rol aldığı fantastik film "Avcı"da rol aldı. Çekimleri 3 hafta süren ve 2021 yılının en etkileyici filmleri arasında yer alacak Avcı filminde bir arkeoloji öğrencisini canlandırıyor. Bu film ile birlikte global anlamda ki yapımlara da göz kırpmış oldu. İleri vadede ki planları sorulan Filiz; kariyerine sinema üzerinden devam edeceği şuan da gelen dizi tekliflerini de değerlendirdiğini ve senaryoları inceledigini söyledi.