MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriFiliz Cercis' ten Fantastik Film Projesi
GeriKeyif Filiz Cercis' ten Fantastik Film Projesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 01.09.2020 - 17:22 | Son Güncelleme:

Filiz Cercis' ten Fantastik Film Projesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Filiz Cercis' ten Fantastik Film Projesi
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Filiz Cercis hızla başladığı kariyerine her gün üzerine daha fazlasını ekleyerek devam ediyor.

Genç oyuncu son korku filminden hemen sonra Onur Aldoğan'ın yazıp yönettiği ve birçok ünlü oyuncunun da rol aldığı fantastik film "Avcı"da rol aldı. Çekimleri 3 hafta süren ve 2021 yılının en etkileyici filmleri arasında yer alacak Avcı filminde bir arkeoloji öğrencisini canlandırıyor. Bu film ile birlikte global anlamda ki yapımlara da göz kırpmış oldu. İleri vadede ki planları sorulan Filiz; kariyerine sinema üzerinden devam edeceği şuan da gelen dizi tekliflerini de değerlendirdiğini ve senaryoları inceledigini söyledi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle