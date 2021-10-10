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Ferzan Özpetek’ten anlamlı destek

#Ferzan Özpetek#Ferzaneide#Tiyatro
Ferzan Özpetek’ten anlamlı destek

Ferzan Özpetek, pandemi döneminde zarar gören tiyatrolara destek olmak için harekete geçti. Pandemi nedeniyle 600 gün boyunca zorunlu olarak kapalı kalan Ambra Jovinelli Tiyatrosu’nda tek başına sahneye çıkan ünlü yönetmen, “Ferzaneide” adlı gösterisinde anılarını, hayatından kesitleri anlattı.

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FERZAN Özpetek, pandemiden fazlasıyla etkilenen tiyatrolara destek vermek için “Ferzaneide” ile Roma’da Ambra Jovinelli Tiyatrosu’nda ilk kez tek başına sahneye çıktı. Pandemi nedeniyle 600 gün boyunca zorunlu olarak kapalı kalan Ambra Jovinelli Tiyatrosu, Ferzan Özpetek’in sevenlerini ağırlamak için perdelerini yeniden açtı. Yaşamını İtalya’da sürdüren dünyaca ünlü yönetmen, tiyatro sektörüne canlanma sinyali gönderme amacıyla sahneye çıkarak, sevenleriyle bir araya geldi. Bugüne kadar “Aida”, “La Traviata” ve “Madam Butterfly” operalarını sahneleyen Özpetek, filmlerine ilham veren anılarını, hayatından kesitleri, önerilerini ve insan figürlerini anlattı.
MADDİ GÜVENCE OLMAMASI
BENİ ÇOK ÜZÜYOR
Tiyatro sahnesinin, genel olarak sahnenin ve aynı zamanda müzik sektörünün, diğerlerinden daha fazla zorluk yaşadığını dile getiren Ferzan Özpetek, “Her zaman tutku ve coşkuyla kendilerini verdikleri bir işin, maddi güvencesizliğinin kritik durumu beni üzüyor. Bu nedenle elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Önümüzdeki aylarda Ferzaneide’yi İtalya’da büyük tiyatrolarda olduğu kadar az bilinen tiyatrolarda da sahnelemeyi düşünüyorum” dedi.

Ferzan Özpetek’ten anlamlı destek

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#Ferzan Özpetek#Ferzaneide#Tiyatro