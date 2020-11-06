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Haber Giriş: 06.11.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Ferzan Özpetek'in 'Şans Tanrıçası'na İtalya'dan en iyi film ödülü

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Ferzan Özpetek'in 'Şans Tanrıçası'na İtalya'dan en iyi film ödülü
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Yönetmen Ferzan Özpetek’in son filmi "Şans Tanrıçası" (La dea fortuna), İtalya’nın en popüler sinema dergisi CIAK‘ın okuyucuları tarafından en iyi film seçildi.

1985 yılından bugüne aralıksız yayın yapan ve 100 bin tirajı ile İtalya’nın en popüler sinema dergisi olan CIAK‘ın ödülleri sahiplerini buldu. Okuyucu oylarıyla belirlenen ödüllerden en iyi filme verilen 35. Golden CIAK ödülüne "Şans Tanrıçası" değer görüldü.

Başrolleri paylaşan Stefano Accorsi ile Eduardo Leo, filmdeki performanslarıyla en iyi oyuncu ödülünü paylaşırken, filmin orijinal şarkısı "Şans Tanrıçası Diatore" ile "Ne Harika Bir Yaşam" da en iyi orijinal şarkı seçildi.

Özpetek’in, arkadaşlarının çocuklarıyla birkaç gün ilgilenmelerini istemesi üzerine kaosa sürüklenen eşcinsel bir çiftin hikâyesine odaklandığı filminde Serra Yılmaz da rol alıyor.

Özpetek, İtalya’nın önde gelen sinema eleştirmenleri ve yazarlarının oluşturduğu İtalya Sanat ve Deneme Sinemaları Federasyonu (FICE) tarafından en iyi yönetmen ödülüne, 77. Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte de İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği’nin (SIAE) özel ödülüne değer görülmüştü.

 

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