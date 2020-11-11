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Haber Giriş: 11.11.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Ferzan Özpetek’in “Şans Tanrıçası”

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Ferzan Özpetek’in “Şans Tanrıçası”
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İtalya Büyükelçiliği Ankara’nın büyük ilgi gören bir kültür sanat etkinliği olan Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası’nı (11-17 Kasım) 11 yıldır sinemaseverlerle buluşturuyor.

 

 

İçinde bulunduğumuz zor günlerde güçlü bir mesaj vermek adına bu yıl da çok nitelikli filmlerden oluşan bir seçki sunan film haftasının 11 Kasım Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek açılış gecesinde, Türkiye yayın hakları BKM'ye ait olan, Ferzan Özpetek’in son filmi “Şans Tanrıçası” Türkiye’de ilk kez ve davetiyeli olarak gösterilecek.

 Film haftası ardından, Guido Chiesa’nın “Çıkar Sesini”, Emiliano Corapi’nin “Ev Hapsinde Aşk”, Matteo Garrone’nin “Pinokyo”, Alessandro Siani’nin “Dünyanın En Güzel Günü”, Guido Lombardi’nin “Çalınmış Günler” ve D’Innocenzo kardeşlerin “Kötü Masallar” adlı filmleriyle devam edecek.

Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası, bu yıl (sanal) kapılarını çevrimiçi olarak ve belirli bir kapasite dahilinde tüm Türkiye’deki sinemaseverlere açıyor.

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