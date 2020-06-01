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Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:19,Son Güncelleme:

Ferhat Göçer'den Haluk Levent'e TT jesti

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Ferhat Göçer'den Haluk Levent'e TT jesti
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Haluk Levent takipçilerine Ferhat Göçer’ takip etmeleri için tweet atınca, bunun altında kalmak istemeyen Ferhat Göçer bir ileti yazarak takipçilerinden Haluk Levent’i TT yapmalarını istedi.

 

Ferhat Göçer'in takipçilerinin desteği ile Haluk Levent, yaklaşık yarım saat içinde Trend Topic listesinde 6. sıraya kadar yükseldi. Bunun üzerine Ferhat Göçer ''Arkadaşlar harikasınız beni mahcup etmediniz. Dostum @haluklevent çok teşekkürler bu dakikadan sonra senin ve @Ahbap_Yardim ailesinin yürüttüğü iyilik hareketinin eylemlerini duyurmak için ben, takipçi arkadaşlarım her an hazır ve nazırız. Aşağıdaki jestimizi kabul et lütfen.'' diyerek teşekkürlerini iletti.

 

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