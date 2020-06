Ferhat Göçer'den Haluk Levent'e TT jesti

Ferhat Göçer'in takipçilerinin desteği ile Haluk Levent, yaklaşık yarım saat içinde Trend Topic listesinde 6. sıraya kadar yükseldi. Bunun üzerine Ferhat Göçer ''Arkadaşlar harikasınız beni mahcup etmediniz. Dostum @haluklevent çok teşekkürler bu dakikadan sonra senin ve @Ahbap_Yardim ailesinin yürüttüğü iyilik hareketinin eylemlerini duyurmak için ben, takipçi arkadaşlarım her an hazır ve nazırız. Aşağıdaki jestimizi kabul et lütfen.'' diyerek teşekkürlerini iletti.