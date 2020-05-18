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Haber Giriş: 18.05.2020 - 16:17,Son Güncelleme:

Ferhat Göçer'den Gençlik Marşı

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Ünlü sanatçı Ferhat Göçer 19 Mayıs'ı doğada, gençler için şarkı söyleyerek kutladı. Gençlik Marşı'nı elinde gitarıyla, bir göl kenarında seslendiren sanatçı bu bayramı da büyük bir coşkuyla kutladığını ve gençlere bu şekilde hediye vermek istediğini belirtti.

Göçer'in 19 Mayıs mesajı ise ''101 yıl önce Samsun’da Anadolu’ya atılan ilk adımın heyecanı ve azmi hala damarlarımızda.Anadolu insanının bağımsızlık için hasretle atan kalplerini birleştiren ve bu günü ülkenin potansiyel gücünü oluşturan gençlere adayan, Büyük Kurtuluş hareketinin mimarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve rahmetle anıyor, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum.'' oldu.

 

 

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