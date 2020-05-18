Ferhat Göçer'den Gençlik Marşı

Göçer'in 19 Mayıs mesajı ise ''101 yıl önce Samsun’da Anadolu’ya atılan ilk adımın heyecanı ve azmi hala damarlarımızda.Anadolu insanının bağımsızlık için hasretle atan kalplerini birleştiren ve bu günü ülkenin potansiyel gücünü oluşturan gençlere adayan, Büyük Kurtuluş hareketinin mimarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve rahmetle anıyor, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum.'' oldu.