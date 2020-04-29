Ferhat Göçer, Ömür Gedik’le Yeşilçam filmi çekti

Severek izlediği filmlerin sahnelerine, kendi çektiği sahneleri ekleyerek montajlayan ünlü sanatçı, son olarak Ömür Gedik’le çektiği video ile büyük beğeni topladı.

Takipçilerinden çok sayıda “Devamı gelsin” yorumları gelen Göçer, “Bu karantina günlerinde hem evde keyifli vakit geçirmeye çalışıyorum hem de kendimce insanları eğlendirmek istiyorum” dedi.