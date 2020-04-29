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Haber Giriş: 29.04.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Ferhat Göçer, Ömür Gedik’le Yeşilçam filmi çekti

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Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, karantina günlerinde Yeşilçam’la moral buluyor. Evde bol bol film izlediğini belirten Göçer, Yeşilçam filmleri de izlediğini belirtti.

Severek izlediği filmlerin sahnelerine, kendi çektiği sahneleri ekleyerek montajlayan ünlü sanatçı, son olarak Ömür Gedik’le çektiği video ile büyük beğeni topladı.

Takipçilerinden çok sayıda “Devamı gelsin” yorumları gelen Göçer, “Bu karantina günlerinde hem evde keyifli vakit geçirmeye çalışıyorum hem de kendimce insanları eğlendirmek istiyorum” dedi.

 

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