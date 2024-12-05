Ferhat Göçer, İkinci Kez MSG Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

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Toplantının Divan Başkanlığı görevini Hakan Peker, Kutlu Özmakinacı, Selahattin Alpay, Sevingül Güler ve Funda Lena Nazik üstlendi.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, hoş geldiniz konuşmasıyla oturumu açarak, MSG’nin bugünkü konumuna gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



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Konuşma yapan Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Gökyokuş, “Genel kurullar sadece önemli kararlar alıp, yeni yönetimlerimizi seçtiğimiz günler değil, aynı zamanda bir araya gelme şansı bulduğumuz da günler oluyor. Biz müzisyenler, eserlerimizle yıllar sonra bile hatırlanabilme şansına sahibiz, bu sebeple çok da kıymetli bir meslek grubuyuz. Sevdiğimiz şarkıların sözlerini, müziklerini yazan insanları hatırlamak, hatırlatmak da hepimizin boynumuzun borcudur.” diyerek son iki yılda hayatını kaybeden üyeleri andı. Programın devamında, MSG’nin kurucu üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Ferhat Göçer İkinci Kez Başkan Seçildi

Genel kurulda yapılan oylamada 363 oy kullanıldı. 338 oyla Ferhat Göçer’in listesi galip geldi. İkinci kez MSG Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Göçer, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Değerli meslektaşlarım, bundan sonra önümüzde başarmamız gereken çok fazla şey var. Canla başla çalışan tüm Yönetim Kurulu üyelerine ve profesyonellere teşekkür ederiz. Önümüzdeki iki yılda üyelerimizin karşısına güzel bir karneyle, mahcup olmadan çıkmayı hedefliyoruz.” dedi.

Ferhat Göçer konuşmasında, MSG’nin sağlık sigortası alanında özel sağlık zincirleriyle anlaşmalar yaparak yeni projeler geliştirdiğini ve 2025 yılında kapsamlı bir duyuru yapmayı planladıklarını açıkladı. Lisanslama konusunun altını çizen sanatçı, canlı müzik lisanslamaları ve eser sahiplerinin hak ettikleri kazancı sağlamasına yönelik çalışmaların öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Ayrıca, lisanslama konusunda yapılan işbirlikleri sayesinde otellerin lisanslanması ve umumi mekanlara yönelik çalışmaların başarıyla sürdüğünü belirtti.

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Dijital platformlarla ilgili yaşanan döviz kaynaklı sorunlara dikkat çeken Göçer, tüm meslek birliklerinin ortak bir formül geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu'nun (MSF) başkanlığını da sürdüren Ferhat Göçer, “Müzik sektöründeki diğer meslek birlikleriyle birlikte hareket edersek, ulusal ve uluslararası başarılara imza atabiliriz.” dedi. Sanatçı, dünyanın en büyük meslek gruplarından GEMA ile karşılıklı anlaşma imzaladıklarını da müjdeledi.

