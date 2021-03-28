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Haber Giriş: 28.03.2021 - 15:00 | Son Güncelleme:

Ferhat Göçer 13'ün uğuruna inandı

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Ferhat Göçer 13'ün uğuruna inandı

Ferhat Göçer, Mayıs’ta çıkaracağı yeni albüm öncesi, “Sorarlarsa” isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu.

Klip ve şarkı, Göçer’in Youtube kanalında yayınlandığı andan itibaren 24 saat içinde 300.000 üzerinde izlenme alarak trend listesine girdi. Sanatçı Youtube kanalına gelen dört bin yoruma tek tek cevap verdi.

13. albümü için gün sayan ve stüdyo çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sanatçı, genel algının inadına 13 sayısının uğuruna inanarak 13 şarkıdan oluşacak 13. albümünü 13 Mayıs’ta çıkarmaya karar verdi.

Yeni şarkısında iki kadın isimle çalışan Ferhat Göçer, şarkının söz ve müziğini Neşe Seçil Tokat’a, aranjörlüğünü ise Oya Erkaya Ayman'a teslim etti.

Şarkıya Göçer'in kendi stüdyosu Metropol Müzik Fabrikası’nda (MMF) Ercan Şencan yönetmenliğinde klip de çekildi. Ferhat Göçer, kamera karşısına eserin sahibi Neşe Seçil Tokat ile birlikte geçti.

 

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