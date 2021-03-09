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Fenomen çitten "Fake Hesap"
Daha önce Vatanımsın Sensin, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Anne, Esaretin Bedeli gibi dizilerde oyunculuk yapan ve 2013 yılında askere gittiği için oyunculuğa ve müziğe ara veren fenomen Görkem Ökmen'den yeni çalışma.
2019 yılında evlendiği eşi Berna Ökmen ile sosyal medya fenomeni haline gelen Görkem Ökmen, yeni bir çalışmayla müzik piyasasında. Sözleri ve bestesi Görkem Ökmen'e , yorumu ise eşi Berna Ökmen’a ait olan "Fake Hesap" adlı eseri El Roman Müzik etiketi ile sevenlerine sundular.