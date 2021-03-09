Fenomen çitten "Fake Hesap"

2019 yılında evlendiği eşi Berna Ökmen ile sosyal medya fenomeni haline gelen Görkem Ökmen, yeni bir çalışmayla müzik piyasasında. Sözleri ve bestesi Görkem Ökmen'e , yorumu ise eşi Berna Ökmen’a ait olan "Fake Hesap" adlı eseri El Roman Müzik etiketi ile sevenlerine sundular.