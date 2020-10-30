Fatoş Güney'den "Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun"

Güneş'in Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun adlı kitabı İthaki Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Moda’da doğup büyümüş ve kendi kozasından çıkmamış bir genç kızın hayatının altüst oluş hikâyesiyle başlıyor Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun. Bu bireysel değişim ülkenin siyasi tarihi ve politik sarsıntılarla, Yılmaz Güney’in kendi yolunu bulma serüveniyle harmanlanarak eşsiz bir anlatı oluşturuyor.