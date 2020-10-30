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Haber Giriş: 30.10.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Fatoş Güney'den "Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun"

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Fatoş Güney'den "Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun"
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Türk sinemasının kilometre taşlarından Yılmaz Güney ile eşi Fatoş Güney'in aşkı kitap oldu... Zaman zaman zorlu süreçlerden geçen bu aşkın bilinmeyenleri, Fatoş Güney tarafından satırlara döküldü.

Güneş'in Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun adlı kitabı İthaki Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Moda’da doğup büyümüş ve kendi kozasından çıkmamış bir genç kızın hayatının altüst oluş hikâyesiyle başlıyor Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun. Bu bireysel değişim ülkenin siyasi tarihi ve politik sarsıntılarla, Yılmaz Güney’in kendi yolunu bulma serüveniyle harmanlanarak eşsiz bir anlatı oluşturuyor.

 

 

 

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