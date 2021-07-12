Fatma Turgut, sevenleri barıştırdı

Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’nda bu hafta sonu, Ye, İç, Eğlen Festivali gerçekleştirildi.. Etkinlikte sahneye çıkan Fatma Turgut ve Suat Suna sevenleriyle buluştu.



Konser esnasında ilginç bir olay da yaşandı. Fatma Turgut, sevgilisi ile barışmak isteyen bir hayranını sahneden telefonla bağlanarak “değmesin ellerimiz” şarkısı ile barıştırdı.

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