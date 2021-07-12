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Haber Giriş: 12.07.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Fatma Turgut, sevenleri barıştırdı

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Fatma Turgut, sevenleri barıştırdı

Dün Kemerburgaz Kent Ormanı, Yeni Bir Yaşam Merkezi’nde sahne alan Suat Suna ve Fatma Turgut, hayranlarına keyifli saatler yaşattı.

Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’nda bu hafta sonu, Ye, İç, Eğlen Festivali gerçekleştirildi.. Etkinlikte sahneye çıkan Fatma Turgut ve Suat Suna sevenleriyle buluştu.  

Fatma Turgut, sevenleri barıştırdı

Konser esnasında ilginç bir olay da yaşandı. Fatma Turgut, sevgilisi ile barışmak isteyen bir hayranını sahneden telefonla bağlanarak “değmesin ellerimiz” şarkısı ile barıştırdı. 

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