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Haber Giriş: 24.03.2021 - 08:37 | Son Güncelleme:

Farkındalığın artması lazım

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Farkındalığın artması lazım

Şarkıcı Özgün, sosyal medya hesabından Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne özel bir yayın gerçekleştirdi. Özgün, “Oğlum Ediz de sorunlar yaşıyor. Down sendromuna dair farkındalık artmalı” dedi.

Özgün, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne özel gerçekleştirdiği canlı yayın ile farkındalık hareketini sürdürdü. Özgün’ün kişisel Instagram hesabından yayınlanan programa Aslı Tandoğan, Gökhan Türkmen, Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Solak Ekmen ile kızı Kayra, Süreyya Ülkü Güler ve Barış Kelleci katıldı.

Farkındalığın artması lazım

Özgün, yayında down sendromlu çocukların sorunlarına değindi ve oğlu Ediz’in de bu tarz problemlerle karşılaştığını belirtti: “Farkındalığın daha çok artması gerekiyor. Çocuklarımızın okulda yaşadıkları problemlere karşı özellikle yardımcı öğretmenlerin onlara eşlik etmesi gerekiyor.”
Özgün, “Sayılar” şarkısının YouTube’daki izlenme gelirlerinin derneğe bağışlandığını da söyledi.

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