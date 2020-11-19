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Haber Giriş: 19.11.2020 - 14:28 | Son Güncelleme:

Fahriye Abla örnekleriyle büyüdüm

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Fahriye Abla örnekleriyle büyüdüm
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Ceylan Ertem’in “Attila Özdemiroğlu Besteleri” albümünde seslendirdiği “Fahriye Abla” şarkısı müzikseverlerden tam not aldı.

Lidya Özdemiroğlu’nun proje hakkındaki sorularını yanıtlayan Ertem, “Atilla Özdemiroğlu müzik yaşamımın kahramanı. Yer aldığım saygı albümleri arasında en önemlilerinden oldu” dedi. Ünlü şarkıcı ayrıca büyük bir ailede büyüdüğünü ve etrafında çok kadın olduğunu söyledi: “Türkan Şoray, Müjde Ar, Sezen Aksu filmlerde nasıl hareket ederse ailemdeki kadınlar da öyle davranırdı. Bir sürü Fahriye Abla örnekleriyle büyüdüm. Bu yüzden ‘Ne olur bana bu şarkıyı verin’ dedim.”

 

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