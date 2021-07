Ezgi Eyüboğlu: Karadeniz müziği çok zengin ve derin

◊ Sizi biraz yakından tanıyalım. Kimdir Ezgi Eyüboğlu?

- Trabzon Maçkalıyım. Müzisyen bir aileden geliyorum. Yaşamımın her anında müzikle iç içeyim. Dinlemek, üretmek, söylemek ve şarkılarımı paylaşmak beni çok mutlu ediyor.

Sahneye ilk çıktığımda 5 yaşındaydım. O gün bugündür aynı heyecan ve sevinçle sahnelerdeyim. TRT Çocuk Korosu’nda başlayan müzik eğitimim; Trabzon Güzel Sanatlar Lisesi, Bilkent Üniversitesi Opera-Şan Bölümü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji alanında devam etti.

Çeşitli organizasyonlar, konserler ve festivallerde sahne aldım. Bir dönem Rumca ve pop şarkılar seslendirdiğim bir ekiple çalıştım. Yeni albümümde Karadeniz esintileri var ama ilerleyen zamanlarda farklı tarzlarda şarkılarımı sizinle buluşturmayı hayal ediyorum.

◊ Yeni albümünüz “Denizin Ezgisi” hayırlı olsun. Karadeniz müziğine yönelmenizin özel bir sebebi var mı?

- Teşekkür ederim. Karadenizli olmamın önemli bir etkisi var mutlaka. Tek sebep değil ama. Karadeniz’in doğasının müthiş bir enerjisi var bence ve bu öyle güçlü bir ses ki; o toprakların müziği de aynı ölçüde yüksek bir enerji sunuyor insana. Yol havasından tutun da horona kadar tüm ezgileri dinlemeye değer.

Karadeniz müziği çok zengin ve bir o kadar derin aslında. Memleketin her köşesinde olduğu gibi, Karadeniz’de de çok güzel türküler doğmuş ve günümüze taşınmış. Ben de naçizane bir katkı sunmak ve bu değerin bir parçası olmak istedim.

“Denizin Ezgisi”ne şarkı seçerken de, o şarkıların altyapılarını düzenlerken de yeni bir soluk olmanın peşine düştük. Geleneksel müziği farklı enstrümanlarla besledik, yerel havayla evrensel tonları harmanlamaya çalıştık. Ortaya çok lezzetli şarkılar çıktığını düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de keyif alır.

◊ Albümünüz Kalan Müzik’ten çıktı. İlk kayıttan, albümün raflarda yerini almasına kadar geçen zamanda ekip çalışmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Sizin süreciniz nasıldı?

- Karadeniz müziğinin öncülerinden biri olan Kalan Müzik ile yol almak bitmeyen öğrencilik gibi. Hep öğrendiğim, hep geliştiğim bir yer orası. Bunların yanı sıra, Kalan Müzik’in artık başka bir anlamı da var benim için. Sevgili abim, yol göstericim Hasan Saltık’ın bize mirası ve emaneti...

Üzüntümü tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır. Ailesine ve tüm sevenlerine tekrar başsağlığı diliyorum.

◊ Farklı tarzdaki müzik projelerine açık mısınız?

- Elbette. Hem de seve seve! İnsan başka türlü nasıl büyür? Müzik kendi içinde de gelişmeli, müzisyenler yeni kapılar açmalı diye düşünüyorum. Tek bir tarzın dışına çıkmamak bu kadar deniz derya bir kültürün içinde müziğe haksızlık olur. Aklıma yatan, içime sinen her projenin altına imza atmaktan büyük mutluluk duyarım.





◊ Siz kimleri dinliyorsunuz? İlham aldığınız müzisyenler kimler?

- Ben müziğe bir bütün olarak baktım hep. Özellikle dinlediğim bir tarz olmadı hiç. Bir şarkının gitar solosuna dikkat kesilirken, bir türküde solistin yorumuna hayran kalırım. Duyguyla yeteneğin bir araya geldiği her şarkıyı seviyorum. İlham aldığım, öğretmen bildiğim o kadar kıymetli ustam var ki; hangi birini sayayım? Yaşamını yitirmiş olanlara rahmet, hayatta olanlara uzun ömürler dilerim.

◊ Sahneye çıkmadan önce kendinizi nasıl motive ediyorsunuz?

- Her sahne öncesi çok heyecanlanırım, sanki ilk sahnemmiş gibi. Biraz sonra dinleyicilerle birlikte şarkılar söyleyecek olmanın mutluluğu sanırım en büyük motivasyon kaynağım.

◊ Müzik yaşamınızda ulaşmayı hedeflediğiniz hayaliniz nedir?

- Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirmek istediğim bir proje fikrim var uzun zamandır. Ön hazırlıklarını yapmaya başladık. Diğer detaylar sürpriz olsun.

◊ Öğretmenlik geçmişiniz de var. Müzikal yolculuğunuzda size olumlu katkıları oldu mu bu deneyimin?

- Hem de nasıl! Çocuklarla göz teması kurarak müzik yapmak, onlara müziği anlatmak benim kişisel yolculuğumda da, müzik kariyerimde de çok kıymetli. Çocuk masumiyetinin müzikle buluşmasına şahit olmak şahane bir duyguydu. Sevgiyle anıyorum o günleri.

◊ Abiniz Eser Eyüboğlu ile ortak bir proje fikriniz var mı?

- Çocukluğumuzdan beri birlikte şarkı söylemeyi çok seviyoruz abimle. Hatta kendisinin YouTube kanalı için “Elif Dedim” türküsünü seslendirdik birlikte. Seslerimizin uyumunu, birbirimize eşlik edişimizi çok sevdi insanlar. Neden olmasın? Ortak bir proje çok keyifli olur elbette.

