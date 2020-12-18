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Haber Giriş: 18.12.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Eylemde birlikteler

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BİRLEŞMİŞ Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 2020 İnsani Gelişme Raporu küresel bir lansmanla açıklandı.

Lansmanda UNDP İyi Niyet Elçileri’nin, dünya liderlerine “İklim Eylemi” konusunda cesur adımlar atmaları çağrısında bulunduğu video mesajlar da yayınlandı. Videoda, dünya dalış rekortmeni ve UNDP Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen ve “Game of Thrones” dizisinden Nikolaj Coster-Waldau yer aldı. Ercümen, “Gezegenimizin güzelliklerini korurken, doğanın gücünden yararlanmayı öğrenmeliyiz. Ekosistemleri korumalıyız” dedi.

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