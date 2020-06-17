Exodus fotoğraf sergisi dijital ortamda açılıyor

Sergi, Anadolu Ajansının (AA) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Af Örgütü dahil diğer saygın kuruluşların yanı sıra Global İletişim Ortağı olduğu Exodus-Deja vu projesi çerçevesinde hayata geçirilecek.

Merkezi Kuala Lumpur'da bulunan sanat ve kültür ajansı Visioncy tarafından organize edilen, küratörlüğünü ajansın yöneticisi Patrice Vallette'in yaptığı sergide, AA foto muhabiri Atılgan Özdil'in çalışmasına da yer verilecek.

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lk kez 2016 yılında düzenlenmesinden bu yana uluslararası beğeni toplayan Exodus-Deja vu, Coşkun Aral, Guillermo Arias, Yalda Moayeri ve Sergey Ponomarev gibi ünlü foto muhabirlerinin ve fotoğrafçıların çalışmalarını da içeriyor.

İlk Exodus sergisi, 2016 yılında Kuala Lumpur'da açılmış, bunu Bangkok, Chiang Mai, Ankara ve İstanbul'daki sergiler takip etmişti.



Serginin 2020 yılında Avrupa ve ABD kentlerini gezmesi öngörülürken, bu planlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rafa kaldırılmıştı.



Bunun üzerine organizatörler, modern teknolojiden yararlanarak sanal bir sergi için hazırlıklarını tamamlamıştı.

5 fotoğrafçının katkılarıyla başlayan projede dünyanın farklı bölgelerinde mültecilerin tehlikeli yolculuklarında 10'dan fazla foto muhabirinin çektiği kareler yer alıyor.