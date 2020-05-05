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Haber Giriş: 05.05.2020 - 14:18,Son Güncelleme:

"Evden Anlat" 11 Mayıs'ta başlıyor

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"Evden Anlat" 11 Mayıs'ta başlıyor
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter, öğrenme programı etkinliklerine çevrim içi ortamda devam ediyor.

İlk kez 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Evden Anlat" başlıklı çevrim içi buluşmalar, her katılımcının evinde bulunan birer sanat yapıtını veya nesneyi diğer katılımcılara anlatmasını temel alıyor.

Sanat etrafındaki diyaloğu ev ortamında da sürdürmeyi amaçlayan etkinlikte, katılımcıların anlatımlarını takiben bu paylaşımlar üzerine toplu bir sohbet gerçekleştirilecek.

Kontenjan sınırıyla her pazartesi 19.00'da ücretsiz olarak düzenlenecek "Evden Anlat" etkinliğine https://zoom.us/meeting/register/tJUqdeGorjwjEtS39Y5fyIJBNd9oKnUXAT1x" adresinden kayıt olunabilecek.

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