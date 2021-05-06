Esra Zeynep Yücel: Hepimiz ‘Misafir’ özlemi çekiyoruz

Yeni albümünüz “Misafir” hayırlı olsun. Bu projeyle ilgili nasıl yorumlar alıyorsunuz? Proje bazında “Hedefime ulaştım” diyebiliyor musunuz?

- Benim hayata bakış tarzım, iyi müzik yapabilmek ve dinleyenlere kaliteli müzik sunabilmek. “Misafir” çok içime sinen bir albüm oldu. Çok değerli isimlerin eserlerini seslendirdim. Gelen güzel yorumlar bu isimlere karşı beni mahcup etmediği için çok değerli. İnandığım yolda bana güç veriyor. Şarkılarım dinlendikçe ben daha fazla çalışmak istiyorum. Karakterim gereği hiçbir zaman “Tamam budur” ya da “Hedefime ulaştım” diyemiyorum. Hâlâ araştırmaya, hâlâ daha da iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyorum. Hatta yavaş yavaş üçüncü albümde neler yapmalıyım, üstüne neler katabilirim telaşına girmeye başladım.

Albümün ismi neden “Misafir”?

- Misafir, pandemi döneminde hepimizden uzakta bir sözcük oldu. Sevdiklerimizi göremedik aylarca, birbirimize misafir olamadık uzun zaman. Bu süreç devam da ediyor maalesef. Hepimizin çok özlemini çektiği bir kelime “Misafir”. Ben de bu albümle, herkesin evine “Misafir” olmak istedim açıkçası.

Geçtiğimiz mayıs ayında bir gün, albümün içinde bulunan “Bir Ömürlük Misafir” şarkısını dinliyor ve bir yandan şarkıyı çözmeye çalışıyordum. Sevgili Erkan Oğur’un yazdığı sözler o kadar yoğun ki, bir yandan gözlerim dolmuş. Nasıl bir karakterle bu şarkıyı yorumlayacağımı düşünürken, “Buldum!” dedim içim coşarak; “Albümün adı Misafir.”

TÜRKÜLER HEP

GERÇEĞİ ANLATIR

Milyonlar tarafından ezbere bilinen türküleri seslendirerek, halk müziğine de selam yollamış oldunuz. En ünlü piyanistlerden opera sanatçısına kadar, bu topraklarda doğup büyüyen her müzisyenin mutlaka bir gün türkü yorumladığına şahit oluyoruz. Sizce bunun sebebi nedir?

- Sebebi toprak sevdası. Dünyada birçok yerde bulundum ama ülkeme dönerken hep “Ohh kavuşuyorum” diye özlemle geldim. Ben Karadeniz kızıyım, huyum suyum da Karadenizlidir. Anadolu insanına bayılırım, her yerini çok severim ülkemizin. Hani derler ya “taşı, toprağı altın” diye. Türküler bana hep gerçeği anlatır. Türkülerde yalan dolan yoktur. Türkülerde samimiyet vardır, gerçeklik vardır. Duygu anlatır türküler. Ben zaten duygunun, gerçeğin peşinde olduğum için, beni benden alıyor türküler. Bir de güzel yorumla, duygular değerse bana, o zaman tadından geçilmez türkülerin.



Bir önceki albümünüzde caz eserleri seslendirdiniz. Şimdi ise bambaşka bir tarzla karşımızdasınız. Ters köşe işleri sevdiğinizi söyleyebilir miyiz?

- Müziği farklılaştırmayı çok sevmiyorum aslında. Misafir albümünde de caz tınıları var. Mesela “Nayino” şarkısında İlhan Erşahin saksafonuyla, “Sen Benden Gittin Gideli”de Cem Tuncer gitar solosuyla müthiş caz esintileri kattılar şarkılara. “Misafir” albümü caz ağırlıklı bir albüm değil ama birçok rengin, sentezin barındığı bir albüm. Açıkçası evrensel bir albüm. Bizim toprağımızın etnik enstrümanlarıyla süslenmiş, toprağımızın çok değerli müzisyenlerinin katkılarıyla oluşmuş bir çalışma. Bu arada ters köşeleri de çok severim. Hayatta konfor alanımdan çıkıp cesaretle, risk alarak iş yapmaya bayılırım. Her risk yeni bir öğretidir.





İYİ Kİ PANDEMİDE

O RİSKLERİ ALMIŞIZ

“Beni Vur” şarkısında Ahmet Kaya’nın sesini duymak herkesi etkilemiştir. Bu eseri seslendirirken neler hissettiniz? Daha önce de “Kum Gibi”yi yorumlamıştınız. Ahmet Kaya hakkında neler düşünüyorsunuz?

- Ahmet Kaya bir ekoldür. Bazı müzisyenleri dinlerken okuldaymış hissi gelir bana. “Burada ne hissetmiş, niçin böyle söylemiş” diye düşünür, yorumları üstüne saatlerce kafa patlatırım. İşte Ahmet Kaya da onlardan biri. Ahmet Kaya eserini okuyabilmek için sevgili Gülten Hanım’dan (Ahmet Kaya’nın eşi) onay almak gerekir. Sağ olsun Gülten Hanım da inandı projeye.

“Beni Vur”u ilk duyduğum anda, gerçekten şarkının sözü gibi vuruldum. Herkese dinlettim, zor bir şarkı, aralığı geniş, erkek sesine göre yazılmış. Üstünde çok çalışarak ortaya çıkardık. Albümün prodüktörü sevgili Hasan Saltık dedi ki; “Hüseyin Ay da olsun bu şarkıda”. Sevgili Hüseyin çok değerli bir yorumcu, kendisiyle düet yapınca, şarkı çok keyifli bir yere geldi.

Albümü, pandemi döneminde çıkardınız. Hazırlık aşamasında zorluk yaşadınız mı?

- Albüm tamamen pandemi döneminde oluştu. Ürettiğim için o kadar mutluydum ki, hiçbir zorluk yokmuş gibi yaşadım. Sadece bir hedefim vardı; bu albümü isteğim gibi kaydedip dinleyiciye ulaştırabilmek. Herkesin müziğe ihtiyacı var, biz müzisyenlerin de üretmeye. İlk başlarda uzaktan görüşmelerle ilerlettik projeyi. Sonrasında stüdyo kayıtlarına başladık. Kayıtlarda çok dikkat ettik ama yine de ister istemez kapalı bir stüdyo ortamında müzisyen arkadaşlarımızla beraberdik. Ortaya çıkan sonuca baktığımda, iyi ki o riskleri almışız diyorum.

Pandemi sürecinde nelerle meşgul oluyorsunuz; bu sıkıntılı süreci nasıl geçiriyorsunuz?

- Genelde hep üretmeye çalışarak geçirdim ve geçiriyorum. Onun dışında spor yapmaya önem veriyorum, yemek denemeleri yapıyorum. Ailemi, sevdiklerimi görüyorum mesafeli bir şekilde. Dizilere sarıyorum zaman zaman. Sağlıklı kalmaya çalışıp, renklendirmeye çalışıyorum hayatı.



İNANIRSAM, ASLA DÖNMEM

Pop şarkıların, yeni nesil ezgilerin liste başı olduğu bir dönemde eski eserleri, akustik düzenlemelerle seslendirdiniz. Peki “dinlenmeme” kaygısı yaşadınız mı?

- İnandığım hiçbir şeyde kaygı yaşamam. İnanmam ve hissetmem lazım en başta. Eğer bunlarda tamamsam, hiç düşünmeden başlarım. Cesaretliyimdir, risk almaktan çekinmem. İnanırsam asla dönmem. Çok dinlerim, fikir alırım, sonunda hislerimin yönüne giderim. Bu proje o kadar güzel bir enerjiyle aktı ki, iyi ki yapmışız diyorum. Pop albümü olmamasına rağmen, dinlenmelerimiz gayet iyi durumda.



BENİM İÇİN POPÜLERLİK

HİÇBİR ZAMAN ÖNEMLİ OLMADI

“Nayino” klibiniz ile YouTube’da kısa sürede 1 milyon barajını aştınız. Bu size neler hissettiriyor? Sosyal medyada popüler olmak sizin için önemli midir?

- “Nayino” benim için çok değerli bir eser. Çok değerli isimler eşlik etti; sevgili Cengiz Özkan, İlhan Erşahin. Düzenlemeyi Engin Arslan ve Cem Tuncer yaptı. “Nayino” nun saflığına, içtenliğine o kadar inanıyorduk ki, bu yüzden doğal, akustik bir performans videosu çektik. Açıkçası klibin bu kadar kısa sürede bu rakamlara gelmesini beklemiyordum. O doğallığı dinleyici çok sevdi, değişik geldi galiba.

Popülerlik hiçbir zaman önemli olmadı benim hayatımda, hiç kafa yormadım açıkçası. Ben hep işimin peşinden gittim. Sosyal medyayı işim gereği kullanıyorum tabii ki. Dinleyenlere söylemek istediklerimi söylüyorum, şarkılarımı ulaştırıyorum. Popüler olmak adına farklı bir Esra yansıtmamaya çalışıyorum, günlük hayatımda ne isem sosyal medyada da aynıyım.

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