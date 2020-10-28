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Haber Giriş: 28.10.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Esra Kurt’un ilk single’ı “Müptela” çıktı

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Esra Kurt’un ilk single’ı “Müptela” çıktı
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Atınç Çakmak’la düet yaptığı “Söyle Sevgilim” şarkısıyla müzik dünyasına  giriş yapan Esra Kurt, ilk single’ını tamamladı. “Müptela” adlı çalışma, dijital platformlarda yayınlandı.

Esra Kurt, ilk single’ının heyecanını yaşıyor. “Müptela” adını taşıyan çalışma, Melodi Müzik etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Sözü Cavidan Balcı’nın, müziği ise Atınç Çakmak ve Ersel Yıldırım’ın imzasını taşıyan “Müptela”nın düzenlemesini Hüseyin Kırkışoğlu yaptı. Şarkının klibi ise Yusufcan Özbilen’in yönetmenliğinde çekildi.

 ÜNLÜ SANATÇILARLA SAHNE ALDI

Kurt, müziğe olan tutkusunu şöyle anlatıyor:
“Küçük yaşlardan beri resim ve müziğe büyük ilgi duyuyorum. Güzel Sanatlar Lisesi’nde okumak istedim, ancak resim ve müzik arasında seçim yapmam gerekiyordu. Tercihimi resimden yana kullandım, müzik de hep onunla birlikte hayatımda olacaktı.
2011 yılında Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nü kazandım. Hayatımdaki müzikle ilgili eksikliği tamamlama ihtiyacı hissediyordum. 2013 yılında resim eğitimim devam ederken Boğaziçi Caz Korosu’nun seçmelerine girdim ve koroya katılmaya hak kazandım. Koroda 3 yıl boyunca aktif olarak şarkı söyledim ve çeşitli eğitimler aldım.
Korodayken Nil Karaibrahimgil, Yasemin Mori gibi ünlü sanatçılarla aynı sahnede çalışma imkanı buldum. Hem yurtiçi hem de yurtdışındaki konser ve festivallerde usta sanatçılarla sahne aldım.
2015-2019 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisansımı tamamladım.
Şu an İBB Engelliler Müdürlüğü’nde öğretmenlik yaparken, bir yandan da müzik çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanda şarkılar besteliyorum. Yakında kendi imzamı taşıyan şarkılarla müzikseverlerin karşısına çıkacağım.”

 

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