MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriEsra Ceyhan: Korona bitince ekrandayım
GeriKeyif Esra Ceyhan: Korona bitince ekrandayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 15.05.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Esra Ceyhan: Korona bitince ekrandayım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra Ceyhan: Korona bitince ekrandayım

Esra Ceyhan’ın kızı Ayşe Ceyhan’ı görenler şaşkınlık yaşadı.

15 yaşındaki kızıyla fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Ceyhan’a takipçileri “Ne kadar büyümüş, boyuna gelmiş” şeklinde yorumlar yaptı. Ceyhan, “Kızım 15 yaşına geldi. Lise 1 öğrencisi. Yıllar çok çabuk geçiyor” dedi.

Esra Ceyhan: Korona bitince ekrandayım

Gelen televizyon programı tekliflerini pandemi sebebiyle reddettiğini söyleyen sunucu, “Astım hastasıyım. Aşı sıramı bekliyorum. Pandemi bitince yeniden ekranlara döneceğim” şeklinde konuştu.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi