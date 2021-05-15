Esra Ceyhan: Korona bitince ekrandayım

15 yaşındaki kızıyla fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Ceyhan’a takipçileri “Ne kadar büyümüş, boyuna gelmiş” şeklinde yorumlar yaptı. Ceyhan, “Kızım 15 yaşına geldi. Lise 1 öğrencisi. Yıllar çok çabuk geçiyor” dedi.

Gelen televizyon programı tekliflerini pandemi sebebiyle reddettiğini söyleyen sunucu, “Astım hastasıyım. Aşı sıramı bekliyorum. Pandemi bitince yeniden ekranlara döneceğim” şeklinde konuştu.

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?